Said Raful assume como novo secretário de Governo

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou nesta segunda-feira (7) o novo secretário municipal de Governo. Said Raful Neto, de 41 anos, foi vereador por duas vezes, presidente da Câmara Municipal no biênio 2013-2014 e é empresário na cidade. Na pasta, Raful Neto promete coordenar, construir e consolidar as relações políticas do governo com a comunidade, dialogando com os setores organizados e as várias instituições sociais, entidades de classe, movimentos e associações.

Segundo o chefe do Executivo, o novo secretário vem somar com as ações já realizadas pela prefeitura, contribuindo na reconstrução da cidade e promovendo o diálogo com os vereadores, com entidades e associações. “Said Raful está assumindo a função desde ontem e vai intensificar os trabalhos da pasta. Ele é de Suzano, conhece a história desta cidade e já tem um trabalho extenso no auxílio à comunidade. Tenho certeza que será um grande braço desta gestão”, afirmou Ashiuchi.

O novo integrante do primeiro escalão suzanense agradeceu a confiança e garantiu que entra para o Governo visando avanços e com novidades para a pasta. “Começo a semana já me reunindo com todos os integrantes da secretaria para analisar projetos e programas. Nosso objetivo (Ashiuchi e Raful Neto) é de intensificar os trabalhos e oferecer mais plataformas e meios de atendimento à população, tornando-a cada vez mais próxima da administração municipal”, declarou.

Perfil

Said Raful Neto é natural de Suzano, tem 41 anos, é casado e tem dois filhos. Formado em Administração e em Engenharia Civil pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC), começou a trabalhar aos 17 anos em uma empresa alimentícia instalada no Jardim Colorado. Em 1999, tornou-se empresário passando pelo comércio suzanense, atuando nos setores automotivo, imobiliário e de construção civil.

Em 2004, foi candidato pela primeira vez a vereador, obtendo 772 votos. Já nas eleições de 2008, recebeu 2.452 votos, elegendo-se para a Câmara Municipal. Em 2012, foi reeleito e tornou-se presidente da Casa de Leis no biênio 2013-2014. Já no ano de 2016, foi candidato a prefeito e recebeu 34.801 sufrágios.

Além das passagens pelo Legislativo municipal, Raful Neto também acumulou experiência atuando como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e no Congresso Nacional.