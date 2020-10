Sala que atende vítimas de violência ou importunação sexual é inaugurada

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inaugurou nesta quinta-feira, na Estação Suzano, o Espaço Acolher, que faz parte do projeto "Movimento por Elas" da própria companhia, lançado em março de 2020. O espaço foi criado com intuito de atender mulheres que foram vítimas de violência ou importunação sexual e vale tanto para passageiras quanto para colaboradoras da estação.

A mulher que sofrer algum crime pode procurar um colaborador da estação. Elai será encaminhada até a sala, separada do agressor, e lá um funcionário qualificado e preparado para lidar com a situação ajudará a vítima, orientando sobre os próximos passos. "A recomendação é que a vítima leva o caso adiante e denuncie, mas ela pode optar por não fazer isso. A sala é reservada e bastante acolhedora. É um espaço segregado dentro da estação com um atendimento humanizado e com muita privacidade, em uma sala diferente do agressor" explicou Viviane Vizioni, chefe do setor de departamento de relacionamento com o passageiro da CPTM.

Além de Suzano, Mogi das Cruzes também conta com uma sala localizada nas dependências da Estação Mogi das Cruzes. Com isso a CPTM chegou a 29 salas inauguradas, das 35 previstas até o fim de 2020.