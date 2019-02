‘Sala Rosa’ deve substituir pedido de 2ª Delegacia da Mulher em Suzano

A possibilidade da cidade em ter mais uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em especial na região Norte de Suzano, foi descartada nesta segunda-feira (4), durante reunião realizada por representantes da sociedade civil e autoridades. O encontro, porém, foi marcado pela definição de que o 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista reinaugure a Sala Rosa ainda em março.

O debate para alinhar o projeto durou pouco mais de uma hora. A OAB de Suzano vai encaminhar, ainda esta semana, um ofício à Prefeitura pedindo apoio, com equipamentos e mão de obra. Contudo, representantes anteciparam e devem se reunir hoje com o secretário de Governo, Said Raful, para tratar sobre o tema.

Na prática, a reunião definiu que é necessário ter, ao menos, duas pessoas para que o atendimento na Sala Rosa seja iniciado. “Temos em mente uma pessoa de confiança, que usaria acesso particular para o registro dos casos. A atuação dela seria uma espécie de escrivã. Outra seria uma estagiária de direito para apoiá-la”, explicou o delegado do 2º DP, Cleverson Omena.

Em contrapartida, a OAB de Suzano ainda deve enviar aos associados e-mail sobre a prontidão em dar atendimento no distrito policial. “Vamos fazer uma escala. Agora, é necessário saber se alguma advogada se prontificaria em atender lá (na Sala Rosa). Isso porque o trabalho é voluntário”, reiterou a advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA), Maria Margarida Mesquita.

Ela frisou que a cidade ter se tornado referência quanto o assunto é combate à violência doméstica: "Muitas vezes, a vítima não consegue vir aqui. Então, a gente quer implantar o quanto antes a Sala Rosa para poder dar o devido respaldo. Será mais um instrumento para combater a violência doméstica”

Também participaram da reunião o presidente da OAB de Suzano, Wellington da Silva Santos; o presidente do Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista. Ebert Vicente, o Bola; e a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito.