'Samba no Parque' abre programação do Mês das Mulheres em Suzano

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (01/03), das 13 horas às 17h30, mais uma edição do “Samba no Parque”, iniciativa do programa “Agita Palmares”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.

A atividade integra a programação do Mês das Mulheres e contará exclusivamente com cantoras e grupos femininos no palco, em apresentação gratuita realizada em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

A edição especial contará com as presenças de Wal Serra, Katiane Silva e do grupo Samba das Minas, que prometem embalar a tarde com um repertório que percorre clássicos do samba tradicional, canções que marcaram gerações e composições contemporâneas em arranjos que destacam a força do cavaco, a cadência do pandeiro, o balanço da percussão e vozes potentes que dialogam com o público. A proposta é transformar o parque em um grande encontro ao som de ritmos envolventes, celebrando o protagonismo feminino na música brasileira.

Além da roda de samba, o fim de semana também contará com a tradicional Feira do Artesanato de Suzano, que acontece aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas, reunindo artesãos e empreendedores locais com produtos autorais, gastronomia e itens criativos, fortalecendo a economia criativa do município.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a programação foi pensada para atender a um pedido da população e ampliar as opções culturais ao ar livre no município. “A população sempre pede mais samba, mais música ao ar livre, mais programação no parque. É isso que estamos fazendo. E nesta edição especial, com artistas mulheres, a gente também celebra a força e a presença feminina na nossa cultura”, declarou.