Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 27 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Samba no Parque' abre programação do Mês das Mulheres em Suzano

Evento gratuito será realizado neste domingo (01/03), no Parque Municipal Max Feffer, com roda de samba, feira de artesanato e atrações femininas

27 fevereiro 2026 - 18h10Por De Suzano
Evento terá roda de sambaEvento terá roda de samba - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (01/03), das 13 horas às 17h30, mais uma edição do “Samba no Parque”, iniciativa do programa “Agita Palmares”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.

A atividade integra a programação do Mês das Mulheres e contará exclusivamente com cantoras e grupos femininos no palco, em apresentação gratuita realizada em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

A edição especial contará com as presenças de Wal Serra, Katiane Silva e do grupo Samba das Minas, que prometem embalar a tarde com um repertório que percorre clássicos do samba tradicional, canções que marcaram gerações e composições contemporâneas em arranjos que destacam a força do cavaco, a cadência do pandeiro, o balanço da percussão e vozes potentes que dialogam com o público. A proposta é transformar o parque em um grande encontro ao som de ritmos envolventes, celebrando o protagonismo feminino na música brasileira.

Além da roda de samba, o fim de semana também contará com a tradicional Feira do Artesanato de Suzano, que acontece aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas, reunindo artesãos e empreendedores locais com produtos autorais, gastronomia e itens criativos, fortalecendo a economia criativa do município.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a programação foi pensada para atender a um pedido da população e ampliar as opções culturais ao ar livre no município. “A população sempre pede mais samba, mais música ao ar livre, mais programação no parque. É isso que estamos fazendo. E nesta edição especial, com artistas mulheres, a gente também celebra a força e a presença feminina na nossa cultura”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão
Cidades

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão

GPA flagra descarte irregular ao lado da 'Lagoa Azul' e conduz autor à delegacia
Cidades

GPA flagra descarte irregular ao lado da 'Lagoa Azul' e conduz autor à delegacia

Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem ao presidente do Partido Liberal
Cidades

Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem ao presidente do Partido Liberal

Prefeitura apresenta balanço financeiro de 2025 e destaca resultado orçamentário de R$ 160 milhões
Cidades

Prefeitura apresenta balanço financeiro de 2025 e destaca resultado orçamentário de R$ 160 milhões

Secretaria de Comunicação retoma projeto 'Colaboração' com encontro na OAB
Cidades

Secretaria de Comunicação retoma projeto 'Colaboração' com encontro na OAB

Educadores são capacitados em programa que desenvolve leitura e escrita na rede municipal
Cidades

Educadores são capacitados em programa que desenvolve leitura e escrita na rede municipal