'Samba no Parque' fará homenagem a Nelson Cavaquinho e Zeca Pagodinho neste domingo

A Secretaria de Cultura de Suzano organiza para este domingo (09/02) mais uma edição do “Samba no Parque”, que fará homenagem a Nelson Cavaquinho e a Zeca Pagodinho. As atrações musicais, que já se tornaram uma tradição no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), por meio do programa “Agita Palmares”, começarão ao meio-dia e se estenderão até as 17h30.

Os clássicos serão embalados na roda de samba que se forma nas imediações do Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares e com a apresentação do Grupo “Sambas da Vida”. O palco será aberto às 10 horas, com a atividade cultural “Dança para Todos”, conduzida pela professora Patrícia Moreira, que visa despertar os talentos de dança com uma aula aberta de ritmos. Ao longo da tarde, o evento também contará com a Feira Afro de Artesanato, que oferecerá aos visitantes uma variedade de produtos feitos por artesãs ligadas à cultura afro-brasileira, com acessórios e artigos que ressaltam a riqueza e a importância desse legado.

As demais atrações do parque, como de costume, ainda oferecem outros locais disponíveis para lazer, incluindo quadras de futsal e de basquete, além de pistas de ciclismo e de caminhada, e também espaços específicos, como o Suzano Skate Park, o Acqua Play e o PlayPet, que oferece um ambiente destinado à convivência, aos exercícios e ao condicionamento de cães. O local ainda dá acesso ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que oferece uma estrutura completa com centenas de espécies de mudas floríferas e frutíferas, animais, jardins e um orquidário.

Homenageados

Nelson Antônio da Silva, o Nelson do Cavaquinho, nasceu no Rio de Janeiro, em 1922, e desenvolveu uma maneira bem peculiar de tocar violão e cavaquinho, criando clássicos que até hoje embalam as rodas de samba do país inteiro, incluindo “A Flor e o Espinho”; “Juízo Final”; “Folhas Secas”; “Quando Eu Me Chamar Saudade”; “Luz Negra”; “Luto”; “Rugas”; e “Vou Partir”.

Por sua vez, Jessé Gomes da Silva Filho, o Zeca Pagodinho, também original do Rio de Janeiro, nasceu em 1959, e é considerado por especialistas e estudiosos da história do samba como um dos mais prodigiosos versadores de partido-alto da sua geração, dada sua intensa participação em rodas de samba do bloco Cacique de Ramos no início de sua carreira. Possui clássicos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Uma Prova de Amor”, “Verdade”, “Quem é Ela”, “Jura” e “Vai Vadiar”.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que esta edição do “Samba no Parque” promete ser marcante. “Teremos músicas que já são eternizadas pela cultura popular brasileira. É um programa para toda a família, que poderá desfrutar do lazer que o Max Feffer oferece e curtir muita música de qualidade, com a roda de samba e o grupo que foi convidado para se apresentar neste domingo”, ressaltou.