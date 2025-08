Samu capacita 36 educadores sobre primeiros socorros no Mirambava

Em um esforço conjunto para garantir maior segurança no ambiente escolar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Secretaria de Educação de Suzano, por meio do Núcleo de Projetos Pedagógicos, promoveram uma capacitação em primeiros socorros para 36 profissionais da rede municipal e das creches comunitárias que têm convênio com a prefeitura. O treinamento foi realizado na terça-feira da última semana (29/07) no Complexo Educacional e Cultural Mirambava.

Na oportunidade, foram compartilhadas orientações em relação a técnicas de desobstrução de vias aéreas, ressuscitação cardiopulmonar (RCP), manejo de crises convulsivas, atendimento a queimaduras e procedimentos para quedas e fraturas. Além disso, os participantes aprenderam sobre serviços de emergência e utilização de equipamentos, incluindo o desfibrilador externo automático (DEA).

O trabalho tem impacto significativo na segurança das crianças e no ambiente escolar, promovendo uma cultura de prevenção e resposta rápida a emergências. Com isso, a Prefeitura de Suzano busca fortalecer o compromisso com a segurança e o bem-estar das crianças, por meio da conscientização e da preparação das equipes para enfrentar desafios inesperados. Em 2025, já participaram do treinamento 201 servidores, já no ano passado, foram 408.

A iniciativa segue as diretrizes da Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, que tornou obrigatória a formação de profissionais da Educação para atuação em situações de emergência. O instrumento legal foi criado em homenagem a Lucas Begalli Zamora, uma criança de 10 anos que faleceu em 2017 após se engasgar com um pedaço de cachorro-quente durante um passeio escolar. Desde então, a legislação busca prevenir acidentes graves e salvar vidas por meio da preparação adequada de educadores e funcionários de instituições de ensino.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou que a ação reafirma o papel essencial da Lei Lucas na construção de um ambiente escolar mais seguro e preparado para emergências.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que o treinamento buscou preparar um número maior de profissionais para agir em situações críticas.