Samu inicia treinamento em primeiros socorros com servidores da Educação

Cerca de 50 trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação participaram nesta sexta-feira (28/02) de um treinamento de primeiros socorros ministrado pelo enfermeiro Jean Góis, da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A atividade aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, abordando aspectos sobre Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e a manobra de Heimlich, sendo acompanhada pela equipe do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Educação, composta por Sueli Stuchi, Ronaldo Junior e Sueli Prestes.

A capacitação foi direcionada a agentes de apoio escolar, auxiliares de secretaria, secretários e alguns professores da rede municipal. A iniciativa atende às diretrizes da Lei Federal 13.722/2018 (Lei Lucas) e da Lei Municipal 5.265/2020, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, que obriga a capacitação em primeiros socorros de profissionais que atuam em escolas e espaços educativos. “Nosso objetivo é garantir que todos os nossos profissionais estejam preparados para agir em situações de emergência, podendo salvar vidas dentro do ambiente escolar”, destacou a secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães

A formação incluiu aulas teóricas e práticas, permitindo que os participantes vivenciassem as técnicas de primeiros socorros. A equipe do Samu realizou diversas instruções sobre como realizar a RCP, que é uma manobra que combina compressões torácicas e ventilação artificial para manter a circulação sanguínea até que o atendimento médico especializado chegue.

O treinamento também abordou os procedimentos adequados para socorrer vítimas de engasgo, sobretudo crianças, com a aplicação da manobra de Heimlich, que consiste em compressões abdominais para desobstruir as vias aéreas. Os participantes usaram bonecos que simulavam pessoas para, assim, tornar a demonstração mais real.

A parceria entre as secretarias de Educação e Saúde para a realização da capacitação existe desde 2023 e visa garantir maior segurança dentro das escolas. Segundo o chefe da pasta da Saúde, Diego Ferreira, a continuidade da formação é fundamental para que o conhecimento se expanda. “A cada mês, 50 trabalhadores passarão pelo treinamento, e a previsão é que cerca de 500 profissionais sejam capacitados até o final do ano. Esse tipo de preparo pode fazer a diferença em situações críticas”, afirmou.