Sancet proporciona atendimento humanizado e acolhedor há 45 anos no Alto Tietê

Presente em nove cidades do Alto Tietê, o Sancet Medicina Diagnóstica chega ao seu 45° aniversário e é referência quando o assunto é serviços de diagnóstico. A marca se destaca pelo atendimento humanizado e acolhedor.

Em Suzano, a empresa está presente desde 1999, com três unidades. No total, são 22 unidades de negócio na região, estando presente nas seguintes cidades: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Santa Isabel.

Ao longo dos anos, mais de 12 milhões de exames foram realizados e mais de 1,1 milhão de pacientes foram atendidos pelo Sancet. Além disso, o Sancet é pioneiro no Brasil na certificação PALC e ONA Nível 3.

A empresa vai muito além do que oferecer diagnósticos. As relações humanas, como a empatia e atenção aos detalhes, são levados a sério pelo competente time da empresa. Fator que comprova sua excelência, conquistando cada vez mais a confiança do paciente, fazendo com que ele se sinta acolhido. Aliado a isso, o laboratório investe em tecnologia de ponta e está sempre atento aos avanços tecnológicos do setor.

Um ponto de destaque do Sancet é o atendimento domiciliar. O propósito do serviço é simples: simplificar a vida do paciente. Caso não seja possível comparecer a uma das unidades do laboratório, um profissional da empresa vai até sua residência para realizar o exame solicitado. Sempre com muita responsabilidade e seguindo as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste caso, é preciso realizar o agendamento de maneira antecipada.

Qualquer dúvida, o paciente deve acionar a Central de Atendimento pelo número (11) 4727-7177. Confira abaixo o endereço das unidades do Sancet no Alto Tietê:

Mogi das Cruzes:

Matriz: Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 1020 – Centro.

Barão de Jaceguai: Rua Barão de Jaceguai, 694 – Centro.

Avenida Japão: Avenida Japão, 2805 – Vila Ipiranga.

Sancetinho: Rua Otto Unger, 691 – Centro.

Santana: Rua Santana, 395 – Centro.

Sancet Sky Mall: Rua Manoel de Oliveira, 269, Torre I – Lojas 11 e 12 – Mogilar.

Brás Cubas: Rua Capitão Francisco de Almeida, 64 – Brás Cubas.

Rodeio: Avenida Antônio de Almeida, 1145 – Jardim Marica.

Suzano:

Nove de Julho: Rua Nove de Julho, 446 – Jardim Santa Helena.

Marques Figueira: Avenida Antonio Marques Figueira, 1762 – Vila Figueira.

Sancetinho: Rua Monsenhor Nuno, 641 – Centro.

Poá:

Avenida Lucas Nogueira, 276 – Jardim Estela.

Praça da Bíblia: Avenida Nove de Julho, 760 – Centro.

Ferraz de Vasconcelos:

Avenida Brasil, 2075 – Vila Romanópolis.

Itaquaquecetuba:

Rua Vereador João Fernandes da Silva, 345 – Centro.

Arujá:

Rua Amazonas, 471 – Vila Lima II.

Guararema:

Rua 23 de Maio, 20 – Centro.

Santa Isabel:

Rua Coronel Bertoldo, 337 – Centro.

Biritiba Mirim:

Avenida Ferdinando Jungers, 275 – Centro.