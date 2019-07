Santa Casa de Suzano recebe R$ 1 mi, é vistoriada e ganha apoio de federação

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu ontem a confirmação do envio de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia, por meio de emenda parlamentar oferecida pelo deputado federal Marco Bertaiolli (PSD). O anúncio, feito durante visita à entidade, também foi acompanhado pelo presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (CMB), Edson Rogatti.

Na oportunidade, Bertaiolli apresentou o ofício de envio da emenda, que foi assinada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. Até o momento, o valor de R$ 500 mil já foi liberado e o restante deve ser repassado ao município ainda no mês de agosto deste ano. O secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon; o interventor da entidade, Rosvaldo Cid Cury; e o deputado estadual Estevam Galvão também acompanharam as tratativas, além do vereador Lisandro Frederico (PSD).

Para o deputado federal, a dívida da Santa Casa é um problema do passado, quando não houve gestão. “O que fizeram com a unidade é uma irresponsabilidade que a justiça precisa apurar (quem são) os responsáveis”, destacou. Por sua vez, o presidente da CMB anunciou a suspensão de uma dívida de R$ 22 mil que a Santa Casa de Suzano possuía com a Confederação.

O prefeito agradeceu a ajuda e ressaltou que os índices nos atendimentos só têm melhorado ao longo dos meses. “É com muito trabalho e união que estamos conseguindo mudar a realidade da Santa Casa de Suzano, que estava para ser leiloada e graças a Deus não aconteceu. Na ala da maternidade, passamos de 120 para 260 partos registrados por mês. Além disso, quando assumimos a gestão, o Pronto Socorro (PS) atendia 4,5 mil pacientes por mês, sendo que hoje saltamos para 23 mil atendimentos. Esta é uma verba que veio em boa hora para honrarmos com a Justiça do Trabalho e realizar manutenções necessárias na estrutura do prédio, também de extrema importância para a qualidade no atendimento”, ressaltou.

Após o encontro com o deputado, o chefe do Executivo vistoriou a nova ala clínica e cirúrgica que passa por reforma e está em sua fase final. Em breve serão mais oito vagas de enfermaria e mais dois apartamentos. As salas passaram por intervenções hidráulicas, elétricas, receberam pintura nova, bem como novas camas automáticas.

“Estas salas ficaram totalmente novas e sem dúvida vão fazer a diferença no atendimento. E a Saúde de Suzano só avança. No dia 3 de agosto, próximo sábado, às 10 horas, também vamos inaugurar mais um posto de saúde, desta vez no Jardim Revista. Mais um equipamento para saúde que vem somar com nossos atendimentos na região norte”, concluiu.