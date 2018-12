Santa Casa de Suzano receberá R$ 300 mil de verbas

Em visita realizada nesta segunda-feira (3) na Santa Casa de Suzano, o deputado Estevam Galvão (DEM) anunciou a destinação de R$ 300 mil para custeio da Irmandade. Os recursos estão sendo liberados através de emenda parlamentar de autoria do deputado – deste total, R$ 100 mil já foi autorizado e deverá ser pago ainda neste mês de dezembro.

Estevam foi recebido pelo interventor da instituição, Rosvaldo Cid Cury, acompanhado do fisioterapeuta coordenador Hebert Stefano. O vereador Lisandro Frederico também participou do encontro. “Nossa dívida chega a R$ 90 milhões. Temos trabalhado de forma incansável para garantir o atendimento público da população, mas precisamos da ajuda de todos para garantir o funcionamento da Santa Casa”, afirmou o interventor, que disponibilizou para o deputado toda a prestação de contas dos dois últimos anos de funcionamento da Irmandade.

Ciente dos problemas que a unidade enfrenta, o deputado garantiu a parceria. “Sempre ajudei a Santa Casa e vou continuar destinando recursos para o atendimento público da saúde. Ainda neste ano a unidade receberá R$ 100 mil e já protocolamos no Orçamento do Estado mais R$ 200 mil para custeio no próximo ano. É obrigação de todos nós garantir o atendimento da saúde pública na nossa cidade e região. Contem sempre comigo”, declarou Estevam.

Mais de mil pessoas são atendidas todos os meses na Santa Casa de Suzano. Destas, cerca de 430 são internadas. “Apesar das dificuldades, a Irmandade realiza um trabalho sério e competente. Recebe pacientes de Suzano e região nas mais diversas modalidades e internações. Vou analisar a prestação de contas que recebi e estudar caminhos para ajuda-los a sanar ou ao menos reduzir as dívidas existentes”, adiantou o deputado.