Santa Casa e PS Municipal de Suzano recebem projeto-piloto de pulverização

Os prédios da Santa Casa de Misericórdia e do Pronto-Socorro Municipal (PS) de Suzano passaram nesta terça-feira (24/03) por um teste de pulverização. A ação visa oferecer a limpeza adequada aos espaços de grande concentração e movimentação de pessoas, em especial unidades de saúde. O serviço conta com o auxílio de bombas de pressão e já foi adotado em outros países como medida preventiva contra o novo coronavírus (Covid-19).

A demonstração percorreu pontos estratégicos da cidade. A solução pulverizada consiste em uma mistura de agente de oxidação seletiva altamente eficaz, composto de hipoclorito de sódio e dióxido de cloro. O produto é de utilização profissional em limpeza e não oferece riscos à saúde, sendo supervisionado por engenheiros da segurança do trabalho.

Neste momento, a administração municipal estuda a adesão permanente ao serviço especializado, a fim de assegurar mais um auxílio à saúde dos suzanenses. A Secretaria de Assuntos Jurídico segue com a análise de preços.

“Esta é mais uma medida de prevenção que analisamos implementar no município, conforme a eficácia do serviço. Nosso principal objetivo é garantir a saúde dos munícipes frente à pandemia do novo coronavírus. O modelo já foi adotado em outros países e é uma alternativa segura. Vale lembrar que mantemos em Suzano o decreto de quarentena seguido em todo o Estado de São Paulo, até 7 de abril. Este momento é de união e toda ação benéfica ao combate do vírus é bem-vinda”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.