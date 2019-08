Santa Casa reforça importância do aleitamento materno

A Santa Casa de Misericórdia de Suzano promoveu na tarde desta sexta-feira (23) um evento em celebração à campanha “Agosto Dourado”, dedicada à conscientização sobre a importância da amamentação. A atividade, que contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, teve como objetivo enaltecer o trabalho e a dedicação do Posto de Coleta de Leite Humano e das mulheres que participam do programa de doação de leite materno.

Realizado no Auditório Dr. Osvaldo Pansardi, na sede da entidade, encontro também foi acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon; pelo interventor da Santa Casa de Suzano, Rosvaldo Cid Cury; pela coordenadora do Posto de Coleta de Leite Humano, Iemanjá de Melo Almeida Braga; pela administradora hospitalar Pollyanna Souza; pelo diretor clínico Vagner Moraes e pelo presidente do Conselho Fiscal da entidade, José Renato da Silva. Na plateia havia mais de 50 pessoas, entre voluntários, familiares e colaboradores.

Na oportunidade, a mãe Sulamita Alcântara emocionou os presentes com um depoimento de seu atendimento pelo Posto de Coleta de Leite Humano. “Minha filha nasceu prematura, com 34 semanas e 5 dias. Fiquei com medo e angustiada, principalmente pelo fato de receber alta e minha filha não. Contudo, a Iemanjá e sua equipe me abraçaram e me deram todo o apoio”, contou. “Ela ficou 22 dias na UTI Neonatal e foi tão bem cuidada que serei eternamente grata. A gente ia para casa, sentia tristeza, mas logo lembrava que ela estava com uma equipe maravilhosa. No dia seguinte, ficava feliz, pois as enfermeiras se preocupavam em colocar até lacinho na minha filha. Hoje ela tem dez meses e ainda mama no meu peito. Fico feliz por isso e por todo apoio que recebi da Santa Casa”, completou Sulamita, que representou todas as mães participantes do posto.

Para a coordenadora do Posto de Coleta de Leite Humano, o evento reforçou a importância do leite materno, que tem o padrão ouro de alimentação. “Por aqui fazemos o trabalho de coleta, inclusive em domicílio. Todo o leite acolhido é utilizado na UTI Neonatal da Santa Casa, para as crianças recém-nascidas que estão internadas. Agradeço todas as mães que estão doando e ajudando essa causa”, disse Iemanjá.

O secretário municipal de Saúde lembrou que, ao assumir a gestão, ao lado do interventor Cid Cury, encontrou um posto de aleitamento abandonado e com materiais emprestados de outras cidades, mas que agora está 100%. “Lutamos para reformar e conquistar um espaço digno às mães suzanenses. Hoje já contamos com aparelhos novos e de qualidade, que atendem as demandas da cidade e da região. Isso é fruto de muita dedicação desta gestão. Parabéns pelo empenho, prefeito Rodrigo Ashiuchi e todos da Santa Casa”, destacou.

Larissa reforçou o seu apoio e o da prefeitura ao Posto de Coleta de Leite Humano e reiterou a importância do trabalho de conscientização das mães quanto à doação de leite. “Esse trabalho é lindo e fiquei extremamente feliz ao ouvir o discurso da Sulamita, porque sei que foi do coração e que ela é um exemplo a ser seguido, pois continuou doando seu leite, indo à UTI e acompanhando a amamentação de sua filha, que está saudável, bem e feliz. Parabéns a todos os envolvidos”, concluiu.

Os secretários municipais Said Raful Neto (Governo) e Cíntia Renata Lira (Administração), o controlador-geral do Município, Fátimo Rodrigues, e os vereadores Joaquim Antônio da Rosa Neto, Antônio Rafael Morgado, Neusa dos Santos Oliveira e José Silva de Oliveira também marcaram presença.

Encontro

A rede de Atenção Básica à Saúde também promoveu um encontro sobre o tema, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. De acordo com a coordenadora Raquel Regina Rodrigues Monteiro, o diálogo reforçou a importância do incentivo ao aleitamento materno e contou com palestra da facilitadora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, Melanie Michiko Gunji, e da fonoaudióloga integrativa e consultora em aleitamento da rede suzanense, Ozana Clara de Medeiros.

“O leite materno tem realmente uma qualidade de ‘ouro’, sendo um alimento completo e um dos maiores promotores de saúde, pois evita doenças e cria vínculo afetivo. Queremos atualizar e sensibilizar os profissionais sobre o tema para que a informação seja propagada nas unidades, com pacientes, mães e familiares”, disse.

Um exemplo das ações desempenhadas no município está na unidade de saúde do Jardim Alterópolis, com um projeto encabeçado pela fonoaudióloga Jacqueline Aquino do Nascimento e pela nutricionista Simone Cunha Jaszczuk. “Promovemos encontros semanais com as mães para orientação e dicas, por exemplo, sobre a prevenção de fissuras e a pega correta para amamentação”, explicou a profissional.