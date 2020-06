Santa Maria divulga balanço sobre atendimentos a pacientes com Covid-19

Três meses depois de atender o primeiro caso que testou positivo para a Covid-19, o Hospital Santa Maria de Suzano divulgou um balanço mais amplo de atendimentos apontando que 800 pacientes deram entrada nas dependências da instituição apresentando sintomas do novo coronavírus.

Destes, 117 permaneceram internados e 95 já receberam alta médica, o equivalente a 81%. Foram registrados 9 óbitos - índice de mortalidade de 9,47%, considerado inferior na comparação com a maioria dos equipamentos paulistas e brasileiros de saúde que enfrentam a Covid-19.

Uma parceria inédita com o Hospital Albert Einstein permitiu a rapidez do diagnóstico nos testes e a abordagem rápida e eficiente. Todos os pacientes que voltaram para casa receberam acompanhamento direto por telemedicina, sempre com um médico à frente do processo transmitindo orientações, inclusive aos familiares.

Até o momento, foram investidos R$ 2,5 milhões no enfrentamento da pandemia. A diretoria assumiu o compromisso de manter e, caso necessário, ampliar o aporte de recursos enquanto o durar o maior problema de saúde enfrentado pela sociedade nesta geração.

O único hospital particular de Suzano criou mais nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 (são 19 no total), além de outros nove destinados a internações de demais enfermidades. Desde março, 117 pessoas foram internadas mediante acompanhamento de uma equipe multidisciplinar completa e treinada permanentemente, sob supervisão direta da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

Atualmente, há cinco pacientes na UTI, e 12 na ala destinada às internações. O comando do hospital determinou a contratação, nos últimos três meses, de 36 profissionais da área de enfermagem, sem contar o remanejamento estratégico de médicos, especialistas e profissionais responsáveis pela higiene.

Rígidos protocolos de segurança precisaram ser adotados e aperfeiçoados desde janeiro, quando os primeiros casos surgiram ainda fora do Brasil - incluindo entrada exclusiva para pacientes sintomáticos com total controle de fluxo e isolamento em relação aos demais setores da instituição -, sempre a partir de atualizações preconizadas pelas autoridades de saúde.