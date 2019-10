Santa Maria inaugura Pronto Atendimento Infantil no dia 28

O Hospital Santa Maria vai inaugurar, no dia 28 de outubro, o novo Pronto Atendimento Infantil da unidade, que terá capacidade de atender cerca de 10 mil crianças de 0 a 12 anos de idade.

O espaço, que terá cerca de 400 metros quadrados (m²), contará com o ambiente totalmente voltado aos pequenos, desde o layout até a pintura e a decoração. Cerca de R$ 5 mil estão sendo investidos no local.

Ao todo, o prédio infantil contará com seis leitos de observação, três consultórios, duas salas de emergência, sala de inalação, área de isolamento, recepção, banheiros, entre outros recursos.

De acordo com um dos diretores do hospital, Mannie Liu, o novo Pronto Atendimento contará com algo em torno de 50 profissionais dos cerca de 600 que o hospital tem. Ele destaca os recursos que o Hospital Santa Maria está montando.

"Queremos uma estrutura para atender a todos os tipos de casos. Agora estamos montando o Pronto Atendimento Infantil, mas ainda não acabou. Vem mais por aí", afirmou, sem dar maiores detalhes.

Liu afirma que nos próximos dias, será concluída a pintura e a colocação de pisos. Após isso, os móveis serão montados, será feita a limpeza e, em seguida, a implantação dos equipamentos.

Um dos recursos que o diretor frisou durante a visita ao prédio foi o de televisões que serão instaladas no teto de algumas salas de observação. A tela ficará virada para baixo, fazendo com que as crianças consigam ver as imagens deitadas.

"É uma forma de relaxar a criança que estiver sendo atendida. Basta olhar para o teto", conta o diretor.

Para evitar incêndios como o do Hospital Badim, ocorrido há quase um mês no Rio de Janeiro, o diretor Adalcindo Vieira destaca a segurança que o Hospital Santa Maria proporciona. "O hospital tem toda uma equipe treinada e fazemos questão de atender a todas as exigências", enfatiza.

Sala para médicos

No próximo dia 18, o hospital vai inaugurar uma sala destinada aos médicos, com espaço para estudo e discussão clínica. O ambiente contará com biblioteca, computadores e área de descanso. “Será uma sala multifunções”, conta a médica Maria Esther Vieira.