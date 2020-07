SAP nega denúncias e diz que preso com Covid-19 fica isolado

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) rebateu os relatos de familiares de presos do Centro de Detenção Provisória de Suzano (CDP) sobre a falta de cuidados com coronavírus.

Segundo a SAP, todos os presos que chegam ficam por até 14 dias em quarentena, sendo avaliados e monitorados por equipes de saúde. Se algum novo detento for detectado com o vírus, ele é isolado no setor de Enfermaria para tratamento.

Ainda de acordo com a pasta, os reeducandos passam por “constante verificação de temperatura, usam máscara e são medicados”. Se houver piora no caso, ele vai para atendimento hospitalar.

“A SAP tem realizado busca ativa para casos similares ao Covid-19 em toda a população prisional, além da aquisição de termômetros infravermelho e de oxímetro digital portátil. Estamos seguindo ainda as determinações do Centro de Contingência do coronavírus e avaliamos permanentemente o direcionamento de ações para o enfrentamento do problema”, disse a Secretaria, reforçando outras ações para preservação, busca de casos e higiene dos detentos.

Denúncia

O DS recebeu denúncias de familiares de presos dizendo a mesma coisa: que os detentos estão contraindo o novo coronavírus (Covid-19) e estão sendo tratados com dipirona no CDP de Suzano.

Os relatos dão conta de que novos presos chegam ao local e são colocados em um mesmo raio com quem está apresentando sintomas.

Segundo os familiares, advogados têm ido ao local e colhido as informações para eles, já que as visitas estão proibidas por conta da pandemia e o envio de cartas se tornou mais difícil com o fechamento do Centro de Distribuição dos Correios em Suzano.

A recepcionista Gabriela Cardoso Paiva, 21, é uma das pessoas que têm familiar com coronavírus dentro do CDP. O esposo está infectado, e ela está há dois meses sem receber notícias dele. “Eu ligo e eles só dizem que está tudo bem, mas não falam com clareza. Porém, o advogado do meu marido foi lá, disse que ele realmente pegou Covid e ficou muito ruim. A única medicação é dipirona”, relata.

“Há casos de coronavírus dentro do CDP. Eles estão sendo isolados e tratados com dipirona. Não vão para a enfermagem. Queremos uma solução para este problema”, conta a dona de casa Thainá Neves, 20.

Uma mulher, que pediu anonimato, enviou um áudio à reportagem onde um advogado confirma que um detento - que fica na mesma cela de seu cliente - está com coronavírus. O DS consultou o site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com as informações pessoais que a pessoa passa no áudio e confirmou que se trata, de fato, de um advogado. “Estive com um cliente no CDP de Suzano e ele está no raio do seu filho. Pediu para passar o recado de que seu filho está doente com Covid”, diz o advogado, no áudio enviado à uma das mães.

“Sabemos que tem casos de Covid, e que um raio foi separado para eles. E ficam só lá. Não dá para saber se eles estão atendendo corretamente”, diz a reclamante. Sobre o contato com os presos, na nota enviada pela SAP ao DS, a pasta diz que uma nova ferramenta de comunicação entre os detentos e familiares funciona em todas as unidades desde o último dia 25. Trata-se do projeto Conexão Familiar.

O objetivo é fazer um contato direto entre parentes e detentos após o preenchimento de um cadastro online. A mensagem pode ter até dois mil caracteres e o retorno com a resposta do preso é por e-mail em até cinco dias. A SAP também foi questionada sobre a aplicação de dipirona em detentos, mas não confirmou ou desmentiu o uso do remédio.