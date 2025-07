Saspe abre 15 vagas para o curso 'Cozinha Divertida' nesta quarta-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, abre nesta quarta-feira (16/07) inscrições para o curso “Cozinha Divertida”. A iniciativa gratuita é promovida pelo projeto “Saspe Capacita” e tem como objetivo promover a inclusão alimentar.

Há 15 vagas ao todo, que serão preenchidas por ordem de chegada. As aulas ficarão a cargo das instrutoras Carisa Dudu e Eliza Antonella e ocorrerão na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), de 29 de julho (terça-feira) a 1º de agosto (sexta-feira), das 13 às 17 horas.

Para efetivar a matrícula, basta comparecer ao Saspe com um documento pessoal e um comprovante de endereço de Suzano. É necessário ter mais de 18 anos e conhecimento básico de culinária. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-1600.

As aulas serão conduzidas sem uso de trigo, leite de origem animal, açúcar refinado e ovos. A proposta é tornar a formação acessível a pessoas com diferentes restrições alimentares, como celíacos (alérgicos ao glúten), diabéticos e intolerantes à lactose, além de contemplar crianças com seletividade alimentar.

Ao longo da capacitação, os participantes aprenderão a preparar pratos variados, nutritivos e saudáveis. O processo também visa proporcionar a valorização e a integração familiar. Durante as aulas, as crianças poderão participar do preparo de alimentos ao lado de seus responsáveis, estimulando a construção de memórias afetivas e associação com a comida.

“Oferecer às famílias atípicas uma oportunidade de qualificação, em que possam compreender melhor as particularidades de cada criança, é essencial. Como mãe, vejo como algo extremamente importante garantir espaços como esse”, afirmou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.