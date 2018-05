Saspe abre 15 vagas para o curso Kit Festa

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) realiza na próxima segunda-feira (21) as incrições para o curso Kit Festa. Serão 15 vagas à disposição para moradores de Suzano com idade a partir de 18 anos. As aulas terão início na semana seguinte, em 28 de maio (segunda-feira).

Para se inscrever é necessário comparecer à sede do órgão municipal, a partir das 8 horas, com documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.

Serão realizadas dez aulas ao todo, às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30. Na oportunidade será ensinado como preparar os comes de uma festa: salgados (assados e fritos), doces e bolos (produção e decoração). Todo o material necessário para as aulas estará à disposição no local.

“Capacitações assim são importantes porque possibilitam que as pessoas gerem renda a partir de suas próprias casas, recebendo encomendas para festas que são tão comuns. Ou seja, sempre haverá procura por quem sabe preparar itens para uma comemoração”, comentou a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Outras informações sobre o curso Kit Festa podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600. O endereço do Saspe é rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.