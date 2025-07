Saspe abre 15 vagas para o curso 'Técnico em Película Solar Automotiva'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, abre nesta segunda-feira (14/07) as inscrições para o curso “Técnico em Película Solar Automotiva”. A formação gratuita é realizada por meio do projeto “Saspe Empreenda” e visa capacitar munícipes para a ampliação do empreendedorismo local.

Ao todo, há 15 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. As aulas ficarão a cargo do instrutor Alan Kardec e ocorrerão na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), entre os dias 22 de julho e 12 de agosto, sempre às terças-feiras, das 8h30 às 14h30.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Saspe, das 8 às 17 horas. É necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

O curso será dividido em cinco módulos, que abrangerão aprendizados fundamentais para o desenvolvimento da formação.

O primeiro abordará conhecimentos gerais sobre tipos de películas, fundamentos básicos e universo automotivo. O seguinte tratará das formas corretas de manuseio e aplicação. Já o terceiro ensinará técnicas de higienização e preparação de películas. O quarto módulo será voltado para a parte prática. Por sua vez, o quinto mostrará formas de empreender e vender o serviço.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância de promover capacitação gratuita e acessível à população.

“As várias oportunidades oferecidas pelo Saspe refletem nosso compromisso em preparar os cidadãos para o mercado de trabalho e também para o empreendedorismo, por isso devem ser sempre aproveitadas”, disse.