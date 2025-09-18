Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2025
Saspe abre 16 vagas para curso sobre produção e venda de pães doces

Parceria com Sebrae e Senai visa qualificação no processo de fabricação, gestão e vendas; inscrições se iniciam nesta quinta-feira (18/09)

17 setembro 2025 - 22h00
Saspe abre 16 vagas para curso sobre produção e venda de pães docesSaspe abre 16 vagas para curso sobre produção e venda de pães doces - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre, nesta quinta-feira (18/09), as inscrições para o curso “Aprenda a fabricar pães doces e semidoces”. No total, há 16 vagas que serão distribuídas por ordem de chegada. A iniciativa visa qualificação de profissionais para auxiliar no processo de fabricação, gestão e vendas.

O curso ocorrerá por meio do programa “Saspe Empreenda”, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro Empresas (Sebrae) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e será realizado entre os dias 6 e 22 de outubro, entre 14 e 18 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

Durante as aulas, que vão ocorrer de segunda a sexta-feira, os participantes aprenderão técnicas de produção de pães doces e semidoces, com atividades práticas que proporcionam contato direto com a área e contribuem para a experiência profissional. O curso tem como objetivo proporcionar aos participantes competências para atuar no processo de fabricação de diferentes tipos de pães, em conformidade com as normas sanitárias e de qualidade.

Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Suzano e comparecer à sede do Saspe de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

Segundo a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, a parceria com o Sebrae e o Senai amplia as oportunidades de capacitação para os suzanenses. “Investir na formação profissional é essencial para oferecer um serviço de qualidade ainda maior. Por isso, convido os munícipes a participar de mais uma capacitação e aproveitarem essa chance de construir um futuro com mais conhecimento e novas possibilidades”, afirmou.

