Saspe abre 16 vagas para novo curso de qualificação de mão de obra para indústria têxtil

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abre inscrições para o curso de overloque nesta quarta-feira (07/05). A capacitação, voltada para a área da costura, tem como objetivo fomentar o mercado de trabalho da indústria têxtil. Ao todo, 16 vagas serão oferecidas e distribuídas em duas turmas de oito alunos.

A atividade, que ocorrerá por meio do “Saspe Capacita”, será ministrada pela instrutora Iraci Soares. A primeira a ser contemplada terá suas aulas entre os dias 12 e 23 de maio. Já os outros participantes serão ensinados do dia 26 de maio a 6 de junho.

A qualificação das duas turmas acontecerá sempre de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30.

Durante o curso, os alunos irão aprender desde a técnica até a prática de uma das formas mais conhecidas e utilizadas no mundo da costura: o overloque. A atividade, além de ensinar, busca incentivar os participantes para a atuação no mercado de trabalho têxtil.

As matrículas devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), até que todas as vagas sejam preenchidas. No ato da inscrição, é necessário apresentar comprovante de residência, documento com foto e ser maior de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que oportunidades na área da costura são sempre oferecidas com o objetivo de aprimorar a técnica dos profissionais.

“Incentivar e promover capacitações é a nossa obrigação com nossa população. Por meio das qualificações desenvolvidas pelo Saspe, mais de 700 moradores de Suzano já estão habilitados para o mercado de trabalho. Ver os suzanenses tão empenhados em desenvolver suas habilidades é enriquecedor”, evidenciou.