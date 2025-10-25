Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe abre 18 vagas para o curso 'Aprenda a blindar as unhas'

Parceria com Sebrae e Senac visa aprimorar habilidades profissionais; inscrições podem ser realizadas a partir desta terça-feira (28/10)

25 outubro 2025 - 18h00Por De Suzano
inscrições podem ser realizadas a partir desta terça-feira (28/10)inscrições podem ser realizadas a partir desta terça-feira (28/10) - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre, nesta terça-feira (28/10), as inscrições para o curso “Aprenda a blindar as unhas”. Ao todo, são 18 vagas disponíveis e a capacitação tem como objetivo promover a qualificação de habilidades profissionais de munícipes interessados em atuar no ramo da beleza e estética, além de fomentar a economia local.

A blindagem de unhas é uma técnica que consiste em aplicar uma camada protetora sobre as unhas naturais, ajudando a fortalecê-las e a prolongar a durabilidade do esmalte, além de prevenir quebras e descamações.

A formação é oferecida por meio do programa “Saspe Empreenda”, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As aulas estão previstas para ocorrer entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas.

Durante o curso, os participantes aprenderão técnicas de blindagem de unhas, incluindo a preparação adequada dos materiais, o processo de aplicação e acabamento, além de orientações sobre cuidados e manutenção.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É necessário apresentar comprovante de residência, RG e CPF. Vale ressaltar que as vagas são destinadas a munícipes maiores de 18 anos que não tenham participado de formações do Sebrae em 2025. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4643-1300.

“Cada capacitação constitui uma oportunidade de aprimoramento e evolução pessoal. Buscamos incentivar a população a aproveitar essas formações para fortalecer sua autonomia e ampliar suas competências diante das exigências do mercado de trabalho. Além disso, garantir que todos tenham acesso aos cursos é essencial para que o desenvolvimento alcance todos os munícipes”, disse a dirigente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.

