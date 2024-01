Saspe abre 20 vagas em curso de artesanato reciclado com CDs

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano está com as inscrições abertas para o preenchimento de 20 vagas voltadas ao curso de “Artesanato Reciclado”. A atividade, que tem o objetivo de capacitar os alunos a utilizar CDs para a criação de peças decorativas, é gratuita e ocorrerá na segunda-feira (29/01), das 13 às 16 horas, na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro).

O treinamento será ministrado pela instrutora Olga Ashiuchi com a proposta de oferecer uma oportunidade para que os participantes aprendam a criar artesanatos reciclados e a explorar estratégias de venda a partir de objetos que não possuem mais sua utilidade original. O limite de alunos garante uma experiência personalizada e facilita o aprendizado.

Para participar da atividade, os interessados devem ter mais de 16 anos e comparecer ao Saspe, entre 8 e 17 horas, e efetuar um cadastro. O preenchimento da vaga ainda exige apresentação de um documento original com foto e um comprovante de residência de Suzano. Caso o número de interessados seja maior do que a quantidade de vagas disponíveis, o Saspe respeitará a ordem de chegada das inscrições.

Com a premissa de promover uma interação completa e absorver ao máximo a instrução, é necessário que os alunos levem tesoura, cola, pistola de cola quente, cola quente, retalhos de tecido, linha, agulha e uma cartela de pedrinhas coloridas.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou o trabalho realizado pelo órgão e convidou os interessados a participar da atividade. “É uma capacitação gratuita que poderá auxiliar muitas pessoas a empreender com a arte a partir de utensílios usados. Tudo o que vem para agregar ao conhecimento é válido e o Saspe tem formado centenas de pessoas que, com os cursos, têm conseguido garantir uma renda extra. Isso sem contar a integração entre os participantes, uma vez que dessas capacitações saem novos conhecimentos e novas amizades também”, destacou Larissa.