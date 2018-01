Saspe abre 20 vagas em curso de construção civil

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai realizar neste ano o curso Construção Civil – Pedreiro. A iniciativa é resultado de uma parceria da Prefeitura de Suzano com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. O prazo para inscrições vai começar na próxima segunda-feira (15). As aulas estão programadas para ter início também neste mês, em 29 de janeiro (segunda-feira).

As inscrições devem ser feitas pelos interessados na sede do Saspe a partir desta segunda-feira, das 8 às 17 horas, e vão durar até que sejam preenchidas as 20 vagas que foram colocadas à disposição. É preciso apresentar original e cópia de documentos pessoais (RG e CPF) e de um comprovante de endereço em Suzano. A idade mínima exigida para participar é de 18 anos.

Os 20 alunos serão divididos em duas turmas de dez cada uma. Ao todo, serão 20 aulas, que ocorrerão duas vezes por semana, na sede do Saspe, a partir do dia 29 de janeiro. Uma turma às segundas e quartas-feiras e outra às terças e quintas-feiras, ambas das 8h30 às 11h30. Os participantes receberão instruções básicas na função de pedreiro, tendo em vista as principais fases da construção, do alicerce ao reboco.

As aulas serão realizadas por um funcionário do Saspe que passou por capacitação no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo especificamente para ministrar o curso em Suzano. A expectativa é que, futuramente, o município também possa vir a oferecer a segunda etapa do curso, em que especializa os alunos na aplicação de pisos e azulejos.

O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4742-8300. O curso Construção Civil – Pedreiro foi criado pelo governo estadual em 2012. A iniciativa é voltada a todo o público, mas especialmente aos desempregados, e tem como objetivo resgatar a autoestima dessas pessoas por meio da profissionalização.