Saspe abre 20 vagas para curso sobre Inteligência Artificial em Nuvem

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta quarta-feira (20/08) as inscrições para o curso “Implantação de serviços de Inteligência Artificial em Nuvem - Microsoft AI-900”, que disponibiliza 20 vagas para munícipes com mais de 18 anos e com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), entre segunda e sexta-feira, das 8 às 15 horas, portando documento de identidade e comprovante de residência.

As aulas acontecerão entre 4 de setembro e 6 de novembro, sempre às quintas-feiras, das 13 às 17 horas. Nos encontros que serão realizados, totalizando 40 horas de duração, os alunos serão capacitados para implementar soluções de Inteligência Artificial (IA) em Nuvem, com ênfase no uso das ferramentas Microsoft AI-900, abordando conceitos fundamentais de IA, seus aplicativos e a integração com a nuvem. O conteúdo foi desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e as aulas serão conduzidas pelo orientador Francisco da Chagas de Oliveira.

A Inteligência Artificial em Nuvem (ou AI Cloud) refere-se à combinação de inteligência artificial com a computação em nuvem, permitindo que empresas e usuários acessem e utilizem recursos e serviços de IA remotamente, por meio da internet, sem a necessidade de infraestrutura local cara e complexa. Já o Microsoft AI-900 é uma certificação de nível fundamental, ideal para profissionais que desejam demonstrar sua compreensão de IA e como ela se aplica ao ecossistema Azure, seja para começar uma carreira em IA ou fortalecer suas habilidades existentes.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o órgão tem buscado trazer uma gama cada vez mais variada de cursos, de forma que possa contemplar diferentes segmentos da população. “Estamos alcançando um público cada vez maior com as capacitações que estão sendo disponibilizadas. Nesta oportunidade, vamos proporcionar uma experiência que irá preparar os participantes a utilizarem as ferramentas mais modernas que estão associadas aos serviços relacionados à inteligência artificial”, declarou a diretora.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul, destacou que a iniciativa garantirá uma formação diferenciada aos profissionais. “Este curso voltado à qualificação na área da tecnologia se alinha às necessidades do mercado de trabalho. As aulas garantirão um suporte para que os participantes possam desenvolver suas habilidades e ampliarem a formação na área em que atuam”, ressaltou a primeira-dama.