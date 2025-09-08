Saspe abre 20 vagas para formação que ensina como ser profissional de churrasco

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta terça-feira (09/09), a partir das 8 horas, as inscrições para o curso "Como se tornar um Profissional de Churrasco", que disponibilizará 20 vagas para munícipes maiores de idade e com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) portando documento de identidade e comprovante de residência.

A formação acontecerá em dois encontros, que serão realizados na segunda e terça-feira (15 e 16/09) da próxima semana, das 8 horas às 14h30. O objetivo será orientar os alunos sobre técnicas essenciais para atuação no setor. Para aqueles que já trabalham na área, o curso possibilitará o aprimoramento de práticas e estratégias para se destacar no mercado. Por isso, o conteúdo programático foi organizado de uma forma que os participantes possam ter um conhecimento amplo sobre os variados tópicos relacionados a essa formação.

Durante as aulas, os inscritos terão acesso à introdução ao churrasco, com noções sobre o preparo no Brasil, em Portugal, na Argentina e no Uruguai. Eles também serão apresentados aos equipamentos essenciais necessários e aos tipos de churrasco, considerando se será feito à base de carvão, gás, lenha ou elétrico. Por fim, os inscritos ainda aprenderão conceitos sobre os tipos de corte, a seleção de carnes e sua manipulação.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o curso será um diferencial no mercado de trabalho. “O aprendizado sobre as técnicas necessárias para ser um profissional de churrasco abrirá novas oportunidades aos participantes. Além de garantirmos qualificação para os munícipes que estão nesse ramo, também contribuímos com a oferta deste serviço na cidade”, declarou a diretora.

Já a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a qualificação contempla diferentes aspectos relacionados a essa área de atuação. “Os conhecimentos adquiridos nos dois encontros que serão organizados garantirão um conhecimento diferenciado para os munícipes. Os módulos foram adequados às exigências das vagas relacionadas a esse perfil profissional”, ressaltou a primeira-dama.