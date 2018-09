Saspe abre 200 vagas para o curso Gestão Empresarial

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) iniciará nesta quarta-feira (26) inscrições para o novo curso gratuito Gestão Empresarial. São 200 vagas disponíveis e a previsão é de que as aulas comecem em 16 e de 17 de outubro (terça e quarta-feira).

Para participar é necessário morar em Suzano e ter a partir de 14 anos de idade. No ato do cadastro na sede do órgão municipal será exigido um documento pessoal (RG ou CPF) e um comprovante de residência.

As aulas com o instrutor voluntário Anthony Silva ocorrerão semanalmente, às terças (das 15 às 18 horas e das 19 às 22 horas) e quartas-feiras (das 8 às 11 horas). Os 200 participantes serão divididos em quatro turmas com 50 em cada uma.

No curso, os alunos terão um conteúdo que inclui gestão administrativa, gestão de pessoas, comunicação empresarial, marketing digital e inglês essencial. A duração será de 33 semanas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-1600 ou mesmo no próprio Saspe, que está localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.