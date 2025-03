Saspe abre 32 vagas para cursos de salgados congelados e produtos de confeitaria

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai abrir inscrições para dois novos cursos nesta sexta-feira (07/03) voltados à geração de renda por meio da culinária: “Aprenda a fabricar e vender salgados congelados” e “Aprenda a fabricar produtos de confeitaria”. Serão 16 vagas disponíveis para cada uma das capacitações, com início das aulas programados para 24 de março.

As atividades integram o projeto “Saspe Capacita” e foram viabilizadas por meio de parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (Senai).

O curso “Aprenda a fabricar e vender salgados congelados” será realizado de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de março e 1º de abril, das 13 às 17 horas. O objetivo é ajudar os alunos a desenvolverem a gestão de vendas e finanças e as competências para auxiliar no processo de fabricação dos salgados, em conformidade com normas e legislações sanitárias e de qualidade.

Em relação ao curso “Aprenda a fabricar produtos de confeitaria”, as aulas também ocorrerão de segunda a sexta-feira (exceto no feriado de 2 de abril), mas entre os dias 24 de março e 9 de abril, das 8 horas ao meio-dia. Os participantes aprenderão a fabricar produtos de confeitaria e similares, de acordo com formulações e processos estabelecidos, normas e legislações vigentes de qualidade e segurança dos alimentos, saúde, segurança do trabalho e sustentabilidade.

Para se inscrever, é necessário ser morador de Suzano e ter mais de 18 anos. Basta comparecer à sede do Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, das 8 às 17 horas, com documento pessoal e comprovante de residência. Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.

“O Saspe se tornou nos últimos anos uma importante referência para aquelas pessoas que buscam uma capacitação rápida e prática com o objetivo de aprender algo novo que possa ser utilizado posteriormente como forma de complemento de renda. E esses dois novos cursos com os nossos importantes parceiros Sebrae e Senai são exemplos disso. Da nossa parte, buscaremos cada vez mais opções a serem oferecidas à população por meio do ‘Saspe Capacita’ e de outros projetos que desenvolvemos”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul.