Saspe abre 32 vagas para o curso 'Corte e Costura Moda Tendência'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), abre inscrições para o curso “Corte e Costura Moda Tendência”, nesta segunda-feira (04/08). A capacitação será promovida por meio do projeto “Saspe Empreenda” e visa capacitar os participantes para atuação na área de confecção.

Com 32 vagas disponíveis, divididas em duas turmas com 16 cada uma, a formação está agendada para ocorrer entre os dias 18 de agosto e 30 de setembro. As aulas serão realizadas na sede do Indes, que fica na rua Sebastião Moreira, 291, no Parque Palmeiras, distrito de Palmeiras. Parte das atividades ocorrerá no período da manhã, das 8h30 às 11h30, e a outra no à tarde, das 13h30 às 16h30.

Para se inscrever, é necessário comparecer à sede do Indes, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com comprovante de residência, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

O objetivo desta vez é descentralizar as atividades do Saspe, ampliando o acesso e garantindo oportunidade para que mais pessoas possam participar. O curso busca capacitar os alunos para atuação na área de confecção de peças alinhadas com as tendências da moda, cortes e acabamentos em alta no mercado, promovendo conhecimento atualizado sobre estilos. Além disso, a iniciativa visa fomentar a autonomia financeira por meio da geração de renda e do fortalecimento do empreendedorismo local.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul, a parceria deve alcançar um número maior de interessados, em especial da região sul da cidade. “Oferecer novos locais para a realização dos cursos é fundamental para democratizar o acesso à formação. Nosso objetivo é atingir todos os públicos e garantir oportunidades a todos”, destacou.