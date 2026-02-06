Saspe abre 32 vagas para o curso 'Corte e Costura - Moda Tendência' em Palmeiras

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, na próxima quinta-feira (12/02), as inscrições para o preenchimento de 32 vagas no curso gratuito “Corte e Costura - Moda Tendência”, uma das ações do projeto “Saspe Empreenda”, voltado à qualificação profissional, autonomia produtiva e estímulo ao empreendedorismo.

A iniciativa é direcionada a moradores de Suzano, com idade entre 18 e 60 anos, e será realizada de segunda a sexta-feira, em duas turmas de 16 pessoas cada, nos períodos da manhã e da tarde, entre os dias 26 de fevereiro e 30 de abril. O local das atividades será o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), que fica na rua Sebastião Moreira, 291, no bairro Parque Palmeiras.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes nas técnicas de corte e costura alinhadas às tendências da moda, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda própria. A formação terá duração de 135 horas, com a entrega dos certificados aos alunos das duas turmas prevista para ocorrer em 30 de abril.

De acordo com a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o curso representa mais do que uma capacitação técnica: é uma ferramenta concreta de transformação social. “O ‘Saspe Empreenda’ nasce com a missão de oferecer oportunidades reais para que as pessoas conquistem autonomia e dignidade por meio do trabalho. O curso ‘Corte e Costura - Moda Tendência’ é um exemplo disso, pois alia qualificação profissional, estímulo ao empreendedorismo e geração de renda, especialmente para a população do Parque Palmeiras e bairros adjacentes”, destacou.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no Indes, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. A exigência de documentação e o critério de residência em Suzano visam garantir que as vagas atendam diretamente a população do município.

A formação será ministrada por uma profissional com experiência na área e contará com aulas práticas e teóricas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades essenciais para atuar no setor da confecção. As turmas terão atividades das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Para Déborah, a descentralização das atividades é um dos pontos centrais da proposta. “Levar cursos de qualidade para diferentes regiões da cidade é uma forma de ampliar o acesso e aproximar as políticas públicas de quem mais precisa. Queremos que essas pessoas se sintam capacitadas, confiantes e preparadas para transformar conhecimento em renda”, concluiu a dirigente do Saspe.