Saspe abre 75 vagas para nova edição do curso de Informática Básica no Boa Vista

Para aqueles que desejam começar o ano de 2020 aprendendo algo novo, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abre na segunda-feira (6) as inscrições para uma nova edição do curso “Informática Básica”, realizado em parceria com a indústria produquímica Compass Minerals e o Clube Agrícola Boa Vista. A capacitação é gratuita e conta com 75 vagas à disposição.

O interessado deve ter idade mínima de 15 anos e se cadastrar na sede do clube, localizada no número 355 da rua Murilo de Matos Farias, no distrito de Boa Vista, entre as 8 e 17 horas. No ato, é necessário apresentar uma cópia de um documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado.

O curso, ministrado pelo professor Elivaldo Firmino da Costa, tem início no dia 3 de fevereiro (segunda-feira), com previsão de término para junho deste ano, e consiste em cinco turmas matutinas. Cada grupo terá uma aula em um dia semana, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 12 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600.

Vale destacar que essa é uma excelente oportunidade aos suzanenses que necessitam de conhecimento na área digital para atuar no local de trabalho ou, até mesmo, começar um negócio próprio. Nas aulas, os participantes recebem instruções teóricas e práticas sobre como utilizar recursos da Internet – como navegação e pesquisa –, editar textos, criar planilhas, mexer nas redes sociais, entre outras noções.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o curso é uma ótima oportunidade para quem deseja se aperfeiçoar e ter mais acesso ao mundo digital. “Esse é um curso descentralizado, que vem colaborando com a formação de centenas de pessoas da região norte. Agradeço essa parceria com a Compass Minerals e convido a todos a participarem dessa capacitação, que melhora o desempenho frente às tecnologias e chega até a oportunizar melhores colocações no mercado de trabalho”, concluiu.