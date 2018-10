Saspe abre 80 vagas em oficinas voltadas apenas para mulheres

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai realizar neste mês quatro novas oficinas voltadas exclusivamente a mulheres: Mãos na Graxa, Mãos à Obra – Elétrica, Mãos à Obra – Construção Civil e Mãos na Massa. Todas elas integram a programação da Prefeitura de Suzano durante o Outubro Rosa, dedicado a ações para o público feminino.

O objetivo é ensinar noções práticas sobre situações do dia a dia em casa. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (16), na sede do órgão municipal. Ao todo, foram colocadas 80 vagas à disposição, 20 para cada oficina. As aulas ocorrerão sempre das 13h30 às 16h30.

A primeira oficina será Mãos na Graxa, em 22 de outubro (segunda-feira). Nela, as participantes conhecerão as funcionalidades mecânicas de um automóvel e aprenderão a identificar pequenos defeitos e a trocar pneus.

No dia seguinte (23) acontecerá a Mãos à Obra – Elétrica. O instrutor responsável irá ensinar a respeito de como consertar panes domésticas simples, substituir disjuntor em quadro de distribuição e reparar interruptor.

Em Mãos à Obra – Construção Civil, agendada para 24 de outubro (quarta-feira), as alunas também terão conhecimentos sobre ajustes na residência, porém voltados a troca de torneira e assentamento de azulejo.

Por último, diferentemente das demais, a oficina Mãos na Massa será realizada em dois dias consecutivos: 25 e 26 de outubro (quinta e sexta-feira). Enquanto no primeiro as inscritas aprenderão a fazer pizzas e pastas, no segundo elas terão aulas de preparo de diferentes tipos de molho.

“São oportunidades muito interessantes, principalmente as oficinas que ensinam sobre afazeres tradicionalmente tratados como de responsabilidade dos homens. Além de proporcionar uma aprendizagem nova, queremos provar a essas mulheres que elas também podem arregaçar as mangas e resolver situações cotidianas sem necessariamente uma presença masculina”, destacou a dirigente do Saspe e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos, morar em Suzano e comparecer à sede do órgão municipal com documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço, das 8 às 16 horas. O Saspe está localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro da cidade. Outras informações: 4743-1600.