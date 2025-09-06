Saspe abre dez vagas para curso de banhista de pet shop nesta segunda

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta segunda-feira (08/09), às 8 horas, as inscrições para o curso “Banho PET: Formação para Banhistas”, que disponibilizará dez vagas para munícipes maiores de idade e com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) portando documento de identidade e comprovante de residência.

A formação ocorrerá ao longo de oito encontros, que serão realizados entre os dias 25 de setembro e 21 de outubro, sempre às terças e quintas-feiras, das 8 às 12 horas. O objetivo será capacitar os participantes para atuar como banhistas de pet shop, promovendo o bem-estar animal com técnicas de higiene, manejo e atendimento ao cliente.

Para isso, o conteúdo programático proposto para as aulas será estruturado em torno de cinco módulos: “Introdução à profissão e cuidados com o pet”; “Higiene e preparação”; “Técnicas de banho”; “Finalização e escovação”; e, por fim, “Boas práticas, biossegurança e atendimento ao cliente”.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que a formação para banhistas será um diferencial no mercado de trabalho. “O aprendizado sobre as técnicas necessárias para atuar com esta atividade específica pode gerar novas oportunidades aos participantes. Além de garantirmos qualificação para os munícipes que trabalham neste ramo, também contribuímos com a oferta deste serviço na cidade”, declarou a diretora.

Já a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a formação contempla diferentes aspectos do trabalho. “O curso abordará conhecimentos variados sobre as exigências do mercado para absorver este perfil profissional. Neste sentido, as aulas serão muito importantes para que os participantes possam se qualificar para cumprir esta função nas pet shops”, ressaltou.