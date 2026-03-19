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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Oportunidade

Saspe abre inscrições para 105 vagas em curso de gestão de microempresa voltado a mulheres

Formação realizada em parceria com o IFSP terá 192 horas, três turmas e certificação; cadastros devem ser realizados na sede do órgão municipal

19 março 2026 - 16h31Por da Reportagem Local
Saspe abre inscrições para 105 vagas em curso de gestão de microempresa voltado a mulheresSaspe abre inscrições para 105 vagas em curso de gestão de microempresa voltado a mulheres - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abrirá em 23 de março (segunda-feira) as inscrições para o curso profissionalizante “Gestora de Microempresa”, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano. 

A iniciativa disponibilizará 105 vagas, distribuídas em três turmas, e é voltada exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de renda no município.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), mediante apresentação de cópias do RG, CPF, comprovante de residência em Suzano e o Número de Identificação Social (NIS). As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e as aulas, que também ocorrerão no órgão municipal, terão início em 6 de abril e serão realizadas de segunda a sexta-feira, totalizando 192 horas de formação. Ao final do curso, as participantes receberão certificado emitido pelo Instituto Federal de São Paulo.

Cada turma terá 35 alunas, contemplando diferentes períodos para facilitar a participação das interessadas. A da manhã terá aulas das 8 horas ao meio-dia, a da tarde, das 13 às 17 horas e a turma da noite será realizada das 18 às 22 horas.

O curso profissionalizante tem como proposta preparar as participantes para a gestão estratégica de pequenos negócios, oferecendo conhecimentos fundamentais para a criação, organização e desenvolvimento sustentável de microempresas. Durante a formação, serão abordados conteúdos voltados à administração e ao empreendedorismo, com disciplinas como marketing e vendas, direito trabalhista e empresarial, finanças, operações, logística, gestão de pessoas e inovação.

Além dos conteúdos técnicos, a capacitação também busca estimular a visão empreendedora e o planejamento de negócios, permitindo que as participantes desenvolvam habilidades essenciais para administrar suas próprias atividades econômicas ou aprimorar empreendimentos já existentes.

A iniciativa faz parte das ações do Saspe voltadas à qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ampliando as oportunidades de geração de renda no município. A parceria com o IFSP também reforça a oferta de formações gratuitas e certificadas, garantindo acesso a conhecimento técnico e preparação para o mercado de trabalho.

Com a capacitação, as participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades para estruturar, organizar e administrar pequenos negócios, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo feminino na cidade.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou o papel do órgão na promoção de oportunidades para o público feminino. “O Saspe tem trabalhado para ampliar o acesso das mulheres à qualificação profissional e abrir novos caminhos para quem deseja empreender. Este curso é mais uma oportunidade para que elas adquiram conhecimento, fortaleçam seus projetos e possam transformar esse aprendizado em geração de renda”, afirmou.

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