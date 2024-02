Saspe abre inscrições para 12º curso de Promotoras Legais Populares

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abre nesta quarta-feira (07/02) as inscrições para o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs), que chega à 12ª edição em 2024. A iniciativa contempla mulheres maiores de 18 anos, de qualquer cidade do Brasil, com uma formação dedicada à promoção da cidadania sob a perspectiva da igualdade de direitos. As interessadas poderão se inscrever até o dia 29 de fevereiro por meio do formulário online disponibilizado em bit.ly/inscricoesplp24.

Para se cadastrar, a interessada deverá informar dados pessoais e de contato, tais como nome completo, cidade e Estado, número de telefone celular (WhatsApp) e e-mail. Desta vez, a fim de traçar e acompanhar o perfil das alunas, a coordenação do curso também solicita informações como idade e estado civil. Ao finalizar a inscrição, a participante é convidada a entrar no grupo da turma via WhatsApp, sendo o canal de comunicação prioritário durante o curso ministrado de maneira virtual.

A formação remota visa capacitar as mulheres a reconhecerem seus direitos e as violações deles, de modo que o conhecimento promovido durante as aulas sirva como instrução para as participantes buscarem o cumprimento das leis, a fim de superar e combater discriminações de qualquer espécie, bem como reivindicar os direitos dos cidadãos.

As aulas são ministradas por professores de diversas áreas do conhecimento, como Direito, Saúde e Segurança Pública. Os encontros virtuais também poderão ser complementados com atividades extras, a exemplo de eventos, oficinas e seminários, sendo que todo o conteúdo e avisos serão postados no grupo de WhatsApp. Vale reforçar que as videoaulas serão exibidas por meio do canal oficial da Prefeitura de Suzano no Youtube (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).

De acordo com a coordenadora do curso, Sandra Lopes Nogueira, neste ano, o cronograma de aulas será remanejado para quatro meses, a fim de atender à legislação eleitoral a qual a administração municipal é submetida, portanto, contando com a divulgação de videoaulas somente entre março e junho. “Desta vez teremos um intensivo, com os principais conteúdos indispensáveis à formação das Promotoras Legais. Será a oportunidade para que todas as mulheres que ainda não fizeram a formação possam finalmente conhecer o curso, que é um verdadeiro divisor de águas na vida de quem participa”, reforçou.

Já a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que todas as aulas são ministradas de maneira voluntária pelos professores parceiros. “Este é um curso voltado à cidadania, realizado por pessoas que têm compromisso social de levar mais conhecimento ao próximo. Tratamos de temas atuais e abrimos espaço para o debate de ideias, garantindo uma sociedade mais plural, justa e democrática. Tenho muito orgulho da história que escrevemos até aqui, retomando o curso e anualmente formando centenas de mulheres como cidadãs conscientes, empoderadas e conhecedoras de seus direitos”, finalizou.