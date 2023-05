Saspe abre inscrições para 18 vagas no curso 'Pizzas Doces e Salgadas'

O Serviço de Ação Social e Projeto Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abre nesta sexta-feira (12/05) inscrições para o curso “Pizzas Doces e Salgadas”.

Estão sendo oferecidas 18 vagas e, para confirmar a participação, os interessados devem efetuar o cadastro na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas. É necessário a apresentação de um comprovante de residência e um documento de identidade para concluir a inscrição.

A formação, que será ministrada entre os dias 18 e 26 de maio, das 13 às 17 horas, vai instruir os participantes no desenvolvimento de técnicas de criação de massas variadas, molhos, e demais atividades relacionadas ao armazenamento dos produtos. Após o final da capacitação, haverá a entrega de certificados de conclusão de curso.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o órgão visa promover capacitações variadas para alcançar o maior número de pessoas possível. “Neste ano já realizamos cursos em diversos segmentos profissionais, nosso objetivo é capacitar de maneira adequada cada vez mais nossos moradores. Sem dúvidas, uma população devidamente qualificada atuante no mercado de trabalho, pode contribuir diretamente para o crescimento do município e, assim, evoluir de forma conjunta”, destacou.