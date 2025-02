Saspe abre inscrições para 30 vagas em novo curso de Padaria Artesanal

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre na próxima quarta-feira (19/02) as inscrições para o curso de Padaria Artesanal, como parte do programa “Saspe Empreenda”. O objetivo da iniciativa é capacitar os participantes para a produção de pães artesanais, incentivando o empreendedorismo e a geração de renda.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas, divididas em duas turmas de 15 alunos cada. O curso ocorrerá na própria sede do Saspe, com aulas no período da manhã, das 8h30 ao meio-dia. As atividades da primeira turma serão de 10 a 17 de março, enquanto as da segunda acontecerão entre 18 e 25 de março.

A capacitação será dividida em seis módulos, abrangendo diferentes técnicas e receitas. No primeiro módulo, os alunos aprenderão a preparar pão de cenoura e pão caseiro recheado. O segundo abordará pão de forma e pão de batata com catupiry. O terceiro trará o aprendizado de rosca estrela e pão de fubá com goiabada. No quarto módulo será a vez do pão de maçã e do pão de ervas. O quinto ensinará pão de mandioca e pretzel, enquanto o sexto e último módulo tratará pão integral e maionese.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do Saspe, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, a partir do próximo dia 19. Os interessados devem levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Para a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul, o munícipe deve aproveitar a iniciativa, que é gratuita, para se capacitar ainda mais para o mercado de trabalho. “O curso é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam adquirir conhecimento na produção de pães artesanais e iniciar um pequeno negócio na área de panificação”, destacou.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Saspe pelo telefone (11) 4743-1600. A sede da unidade fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, na região central.