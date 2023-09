Saspe abre inscrições para 30 vagas em oficina de defesa pessoal

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abre nesta segunda-feira (11/09) as inscrições para uma oficina de defesa pessoal direcionada às mulheres. No total, serão colocadas 30 vagas à disposição da população que, para efetuar o cadastro, deve comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas, com um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. Também é necessário ser maior de 18 anos.

A oficina será em parceria com o professor de jiu-jítsu Marcos Lima da Silva e ocorrerá em quatro encontros nos dias 19 e 26 de setembro e 3 e 10 de outubro, das 19 às 20 horas. A atividade foi pensada como forma de auxiliar o público feminino em aulas sobre técnicas de defesa pessoal e demais práticas capazes de proporcionar às mulheres uma sensação maior de segurança.

De acordo com a coordenadora da iniciativa, Sandra Lopes Nogueira, as ações irão contribuir caso as suzanenses se deparem com uma situação de tensão. “Esta oficina será fundamental para a obtenção de mais autoestima, confiança e controle em uma possível situação de violência. Convido todas para se inscrever e participar, sem dúvidas serão momentos de muito aprendizado, conexão e, principalmente, exercício e desenvolvimento da autodefesa”, disse.

A dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, destacou que regularmente cursos, workshops e capacitações são realizados a fim de contribuir para o crescimento feminino.