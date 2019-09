Saspe abre inscrições para 50 vagas em Bordado em Pedraria e Corte e Costura

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta quinta-feira (5) inscrições para novas turmas em Escola da Moda: Corte e Costura e Bordado em Pedraria. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1334 – Centro) a partir das 8 horas. O preenchimento será por ordem de chegada.

No total, são oferecidas 50 vagas, sendo 30 para duas turmas de Corte e Costura e 20 para outras duas de Bordado em Pedraria. As atividades terão duração aproximada de três meses, com início marcado para 9 de setembro (segunda-feira) e encerramento previsto para a primeira semana de dezembro, em dois períodos: pela manhã, das 8h30 às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h30.

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais e apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de Suzano. Os cursos são gratuitos e voltados para interessados em confecção e customização de roupas.

Desde o início de 2017, o Saspe já formou seis turmas da Escola da Moda, em formato semestral. No total, mais de 90 pessoas receberam certificados da capacitação, promovida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzanoe o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Para a primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, a Escola da Moda proporciona novas oportunidades para criatividade, autoestima e geração de renda. “Temos como prioridade abrir portas e preparar nossa população, independentemente da idade, para novas chances e novos pontos de partida. Nos orgulhamos do trabalho desenvolvido”, afirmou.

Mais informações sobre os cursos de qualificação estão disponíveis pelo telefone (11) 4743-1600 ou diretamente na sede do Saspe. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.