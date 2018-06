Saspe abre inscrições para 75 vagas em dois novos cursos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta segunda-feira (4) inscrições para dois novos cursos: “Aprendendo a Montar o seu Negócio” e “Técnicas para Falar em Público”. As capacitações somam 75 vagas e ambas começarão no próximo dia 11 (segunda-feira).

O primeiro curso, “Aprendendo a Montar o seu Negócio”, terá 60 horas, divididas em 20 aulas, que ocorrerão sempre às segundas e quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Estão à disposição 50 vagas. A capacitação será realizada por Iran Santos, que é coach de Self Performance & Consulting.

Já o segundo curso, “Técnicas para Falar em Público”, oferece 25 vagas e terá uma duração menor. As aulas ocorrerão entre os dias 11 e 15 de junho (segunda a sexta-feira), das 9 às 13 horas. A capacitação será feita pelo também coach Ronaldo Ribeiro.

Coaching é uma palavra em inglês que indica uma atividade de formação pessoal em que um instrutor ajuda o aluno a evoluir em alguma área da sua vida. É utilizada uma metodologia de desenvolvimento com foco em aumentar os resultados positivos por meio de ferramentas e técnicas cientificamente validadas.

Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 18 anos e comparecer pessoalmente à sede do órgão municipal, a partir das 8 horas, com documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço de Suzano.

A primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, destacou que oferecer cursos dessa natureza é estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento profissional dos munícipes de maneira eficiente. “Muita gente vê na abertura de seu próprio negócio a possibilidade de gerar renda em tempos de dificuldade e de crise. Além disso, ajuda a criar oportunidades de emprego também. Da mesma forma, ultrapassar as barreiras do receio de falar em público e saber como se portar e se apresentar diante dos outros são atitudes que podem fazer a diferença na vida profissional da pessoa”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4743-1600. O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.