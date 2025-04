Saspe abre inscrições para 'Corte e Costura - Moda Casual' na próxima segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições para o curso “Corte e Costura - Moda Casual” na próxima segunda-feira (28/04). A capacitação, que ocorrerá por meio do projeto “Saspe Empreenda”, tem como objetivo incentivar a geração de renda e o empreendedorismo.

Ao todo, são 13 vagas disponíveis. O curso será ministrado pela instrutora e costureira Iraci Soares e ocorrerá de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 de maio e 6 de junho, sempre das 8h30 às 11h30. Ao final, todos os alunos receberão diplomas pela participação.

As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, de forma presencial, na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), até todas as vagas serem preenchidas. O interessado precisa levar documento com foto e comprovante de residência e ser maior de 18 anos no momento de fazer o cadastro. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o objetivo com esta e muitas outras capacitações é proporcionar aos munícipes oportunidades gratuitas de aprenderem algo novo e terem condições de gerar renda. “As atividades do projeto ‘Saspe Empreenda’ vêm se consolidando como uma importante ferramenta de apoio ao empreendedorismo, oferecendo aprendizado, capacitação e troca de experiência”, destacou.