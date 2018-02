Saspe abre inscrições para curso de Aproveitamento Integral de Alimentos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta quinta-feira (8) inscrições para o curso de Aproveitamento Integral de Alimentos. Ao todo, 15 vagas foram colocadas à disposição e a previsão é de que as aulas tenham início no dia 20 de fevereiro (terça-feira).

O curso será realizado a partir de oficinas culinárias de aproveitamento de alimentos e orientações educacionais voltadas à nutrição. O objetivo é apresentar novas perspectivas sobre a alimentação e mostrar que diversos nutrientes estão presentes em partes geralmente descartadas, como sementes, cascas, entrecascas, folhas e talos.

A capacitação poderá incentivar não só a produção de pratos saudáveis como também diminuir o acúmulo de lixo orgânico e o desperdício de mantimentos. A intenção do curso é sugerir pequenas mudanças no cotidiano que resultem em um consumo sustentável, benéfico para as pessoas e para o meio ambiente.

As aulas ocorrerão nos dias 20, 22 e 27 de fevereiro e 1º de março, das 13h30 às 16h30, nas dependências do Saspe. Aos participantes serão ensinadas as seguintes receitas: pizza de brócolis, suco de morango com cenoura, almôndegas de arroz, pudim verde, chá de casca de abacaxi com canela, salada de repolho com abacaxi, torta prática de sardinha, hambúrguer de aveia e bolo nutritivo de abobrinha.

No ato da inscrição para o curso, é necessário apresentar original e cópia de documento pessoal e comprovante de endereço de moradia em Suzano. O interessado deve ter pelo menos 18 anos. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

A sede do Saspe fica na rua General Francisco Glicério,1.334, no centro de Suzano. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4743-1600.