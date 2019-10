Saspe abre inscrições para curso de Facilitador Social de Saúde Comunitária

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com inscrições abertas para o curso livre de Facilitador Social de Saúde Comunitária. São 60 vagas ao todo. A capacitação gratuita terá aula inaugural no dia 23 de outubro (quarta-feira) e duração de 12 meses.

O método de ensino é relacionado às Práticas Integrativas de Saúde, promovendo conhecimento dos saberes tradicionais e populares com técnicas de abordagens corporais e aconselhamentos e aspectos direcionados ao desenvolvimento sustentável e social da saúde comunitária.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1334 – Centro), das 8 às 17 horas. As aulas serão sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 21h30. Haverá certificado para quem obtiver 80% de presença no curso.

Os participantes, depois de formados, poderão atuar com atendimento terapêutico junto ao público em geral e até mesmo com projetos sociais em postos de saúde, clínicas ou consultório próprio.

“Queremos atingir todas as áreas. Desta vez, focamos na necessidade de abordar a saúde comunitária, como meio de conhecimento e contribuir com o desenvolvimento sustentável e humanizado da saúde em comunidade”, destacou a primeira-dama de Suzano e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi.