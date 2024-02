Saspe abre inscrições para curso de pré-vestibular na segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (19/02) as inscrições para cem vagas destinadas ao curso de pré-vestibular que ocorrerá entre os meses de março e outubro. Os interessados podem realizar o cadastro na sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), das 8 às 17 horas, portando um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. Além disso, também é requisito estar no último ano do ensino médio ou já ter concluído.

As atividades estão previstas para começar em 4 de março, das 18h45 às 22 horas, com término previsto para outubro, e vão ocorrer no próprio Saspe. O objetivo é instruir e apoiar os estudantes que pretendem prestar o vestibular para ingresso no ensino superior ou para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os conteúdos serão ministrados por seis professores voluntários, que fornecerão aos alunos uma revisão abrangente do ensino médio, além de estratégias de estudo e técnicas de resolução de problemas específicas para os exames vestibulares.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, essa iniciativa auxilia muito os alunos que desejam ingressar no ensino superior. “O curso pré-vestibular oferecido pelo Saspe tem contribuído com o preparo dos nossos estudantes para conseguir uma vaga em uma faculdade. Tenho certeza de que vamos promover mais um grande trabalho, junto com nossos professores, e oferecer um bom conteúdo àqueles que querem ingressar no ensino superior ou prestar o Enem”, afirmou ela.

Além do conteúdo pedagógico, Larissa ainda destacou o impacto positivo que as aulas no Saspe terão sobre os estudantes. “Esses cursos ajudam a consolidar o conhecimento dos futuros vestibulandos, aprimorando suas habilidades e aumentando suas chances de obter sucesso nos exames de admissão ao ensino superior. Além disso, é oferecido um ambiente de aprendizado estruturado e apoio, o que pode aumentar a confiança dos alunos durante esse período desafiador”, finalizou a dirigente do Saspe.