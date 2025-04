Saspe abre inscrições para curso sobre colorimetria nesta segunda-feira

O Serviço de Ações Sociais e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (14/04) as inscrições para 20 vagas do curso “Coloração Perfeita: Da Teoria à Prática na Colorimetria”, voltado a profissionais que atuam como cabeleireiro e barbeiro. Interessados devem se dirigir ao órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para efetuar a matrícula.

O curso vai ocorrer por meio do “Saspe Capacita” e irá qualificar profissionais na área de colorimetria, abordando desde a estrutura do cabelo até técnicas avançadas de coloração com foco em correção de cores, matização, tonalização e outras práticas do mercado.

Os encontros vão ocorrer das 9 horas ao meio-dia, entre os dias 28 de abril e 26 de maio, sempre às segundas-feiras, em cinco aulas. O curso será ministrado pela instrutora Rosângela Santos e dispõe de 11 módulos, sendo eles “Colorimetria e Apresentação”, “O que é Colorimetria?”, “Estrutura do Cabelo”, “Divisão das Cores”, “Correção de Cores”, “Tipos de Coloração”, “Altura de Tom, Reflexos, Fundo de Coloração”, “Entendendo a Numeração das Colorações”, “Matização, Tonalização, Balayage, Decapagem”, “Erros de uma Colorimetrista Iniciante” e “Exercícios Práticos de Colorimetria”.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, documentos de identificação com foto e certificado de cabeleireiro ou barbeiro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Deborah Raffoul Ishi, ressaltou como as ações promovidas pelo órgão municipal vêm melhorando e aprimorando a vida profissional dos suzanenses. “No primeiro trimestre do ano, mais de 700 munícipes já foram contemplados com os cursos, além das capacitações disponibilizadas, as formações de especializações como ‘Coloração Perfeita: Da Teoria à Prática na Colorimetria’, contribuem para que profissionais consigam expandir seus conhecimentos e serviços na área já atuam. Espero que muitos profissionais possam participar do curso para oferecer um serviço com uma qualidade cada vez melhor”, apontou ela.