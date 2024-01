Saspe abre inscrições para cursos de fabricação e venda de bolos e doces na segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abre na próxima segunda-feira (15/01) inscrições para 32 vagas nos cursos de fabricação e venda de cupcakes, bolos caseiros e doces para festas.

Para realizar o cadastro é necessário comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro). As qualificações estão separadas em duas categorias, sendo que o curso direcionado ao aprendizado de fabricação e comercialização de cupcakes e bolos conta com 16 vagas, enquanto que a produção e venda de doces para festas oferece outras 16. Os participantes receberão um certificado ao final da capacitação.

As atividades serão gratuitas e realizadas entre 6 e 19 de fevereiro, com pausa durante os dias 10 e 14 em razão do Carnaval. O curso de cupcakes e bolos caseiros será realizado das 8 horas ao meio-dia, ao passo que o de produção e venda de doces ocorrerá das 13 às 17 horas.

Durante as aulas, os participantes serão instruídos acerca do desenvolvimento de competências para auxiliar nas operações dos processos relativos à fabricação dos produtos utilizando máquinas e equipamentos em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental que são seguidos internacionalmente por meio das Boas Práticas de Fabricação (BPF).

“Os cursos vão muito além de apenas um aprendizado para quem participa. Eles promovem a integração entre os alunos e também exploram o lado empreendedor deles. Essa capacitação é fruto de uma grande parceria do Saspe com o Sebrae e o Senai que começou em 2022 e já formou 330 pessoas. Como temos tido muito sucesso ao longo deste período, estamos otimistas para que esta capacitação possa auxiliar estes 32 participantes da nossa cidade”, ressaltou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.