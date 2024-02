Saspe abre inscrições para cursos sobre alimentação

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e em parceria com a nutricionista Fernanda Dias, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Serviço Social da Indústria (Sesi), está com vagas abertas para cursos e workshops sobre alimentação saudável. Ao todo, estão disponíveis 80 vagas e as inscrições devem ser feitas na sede do órgão (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) a partir desta quinta-feira (15/02).

As aulas serão realizadas em quatro turmas com 20 participantes cada. Uma delas é para o workshop “Temperando com o sal de ervas”, que será ministrado em 26 de fevereiro (segunda-feira), das 13 às 15 horas, a outra é para o curso “Festa econômica e criativa”, que acontecerá um dia depois (27/02), das 8h30 às 11h30 e, no período da tarde, das 13 às 16 horas, um novo grupo irá participar desta mesma capacitação. Todas as aulas vão ser ministradas na unidade móvel do Sesi, que ficará instalada nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

Já a última oportunidade é para o projeto “Do vaso para o prato”, nas Oficinas de Alimentos com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), que terá início em 7 de março (quinta-feira), das 14h30 às 17h30, e será ministrada na sede do Saspe com o apoio da nutricionista Fernanda Dias e do Viveiro Municipal. Para essa capacitação, serão três encontros que ocorrerão em março, abril e maio e que tratarão de três eixos: “A insegurança alimentar”, “Os benefícios da alimentação natural para a saúde” e “O empoderamento econômico”.

No projeto "Do vaso para o prato", os participantes aprenderão sobre insegurança alimentar, os benefícios da alimentação natural para a saúde e também ganharão conhecimento sobre produtos valorizados no mercado, como a biomassa feita de banana verde. Já os workshops e cursos oferecidos na unidade móvel do Sesi, abordam temas como temperos saudáveis e opções econômicas e criativas para festas, promovendo habilidades práticas e conscientização sobre escolhas alimentares saudáveis.

Para realizar a inscrição é necessário comparecer à sede do Saspe, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. Importante ressaltar que para os workshops em parceria com o Sesi, os interessados devem ter acima de 16 anos, já para o curso em parceria com a nutricionista e o viveiro, os participantes precisam ser maiores de 18 anos.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as atividades serão fundamentais para que os munícipes possam adquirir hábitos alimentares mais saudáveis. “Além da oportunidade de conhecer melhor os alimentos que estão presentes em nossa mesa, os participantes poderão obter conhecimentos práticos para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças relacionadas à alimentação, além de poder levar essa informação para familiares e amigos”.