Jornal Diário de Suzano - 12/08/2025
Cidades

Saspe abre inscrições para o curso 'Aprenda Técnicas de Design de Sobrancelhas'

Parceria com Sebrae e Senac visa qualificação profissional de munícipes interessados em atuar no ramo da beleza estética; ao todo, há 18 vagas disponíveis

12 agosto 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Saspe abre inscrições para o curso 'Aprenda Técnicas de Design de Sobrancelhas' - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, abre nesta quinta-feira (14/08) inscrições para o curso “Aprenda Técnicas de Design de Sobrancelhas”. Há 18 vagas no total, que serão preenchidas por ordem de chegada. A capacitação visa promover a qualificação profissional de interessados em atuar no ramo da beleza e estética.

A formação é realizada por meio do “Saspe Empreenda”, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e está prevista para ocorrer entre os dias 1º e 22 de setembro, sempre de segunda a sexta-feira das 13 às 17 horas.

Durante as aulas, os participantes irão aprender os principais fundamentos do design de sobrancelhas, com foco nas necessidades individuais de cada cliente. O conteúdo abrange desde a análise do formato do rosto até a execução prática das principais técnicas de marcação, simetria e definição das sobrancelhas.

Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), em dias úteis, das 8 às 17 horas, com comprovante de residência de Suzano, RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4743-1600

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou que a oportunidade deve ser aproveitada pelos interessados em ingressar no ramo da estética. “As formações do Saspe contribuem de inúmeras formas. Além de proporcionarem conhecimentos em áreas específicas, os cursos também propiciam a possibilidade da geração de renda e incentivam a autonomia. Por isso, espero que todos possam aproveitar as oportunidades que sempre promovemos”, finalizou.