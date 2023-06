Saspe abre inscrições para três novos cursos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abrirá inscrições para os cursos “Pães Doces e Semi Doces” e “Tricô Básico" na próxima segunda-feira (19/06). No ato da inscrição é necessário a apresentação de um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas.

Além disso, a formação “Faça Chaveirinhos com CDs Usados e com Fuxico” já está com inscrições abertas. No total, estão sendo oferecidas 20 vagas. As aulas, que acontecem na próxima terça-feira (20/06), das 13 às 16 horas, serão conduzidas pela artesã Olga Ashiuchi.

Já a qualificação “Pães Doces e Semi Doces”, que ocorrerá em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), oferecerá vagas para duas turmas com 14 alunos cada, sendo promovida das 8 horas ao meio-dia para o primeiro grupo e das 13 às 17 horas para o segundo. O curso será ministrado em uma carreta móvel no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) entre os dias 4 e 19 de junho. Ao final da capacitação, os participantes receberão certificados de conclusão.

O curso “Tricô Básico”, com dez vagas e promovido em parceria com as voluntárias Adelaide Ferrari e Vera Aoki, é voltado aos munícipes de Suzano com idade entre 16 e 55 anos. O início das aulas está previsto para o dia 4 de julho (terça-feira), das 13h30 às 16h30, com atividades promovidas às terças e quintas-feiras.