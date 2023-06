Saspe abre inscrições para vagas em dois novos cursos para terça-feira

O Serviço de Ação Especial e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abriu inscrições para o curso “Faça Chaveiros com Retalhos de Tecido”, que será realizado na próxima terça-feira (06/06), das 13 às 16 horas. O workshop está oferecendo 20 vagas e, para confirmar a participação, os interessados devem comparecer na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas.

É necessário a apresentação de um comprovante de residência e um documento de identidade para concluir a inscrição. Os alunos serão instruídos pela artesã Olga Ashiuchi e, ao final da capacitação, serão entregues certificados de conclusão de curso.

Vale destacar que na próxima segunda-feira (05/05), o Saspe também abrirá inscrições para o curso “Tranças Africanas para Iniciantes - Alongamento Capilar”, sendo que as aulas ocorrerão entre os dias 13 de junho a 27 de julho, às terças-feiras, das 9 horas ao meio-dia. No total, serão oferecidas 20 vagas e os encontros serão conduzidos pela empresária no ramo da estética negra, Shirlei Nátali dos Santos. Esta capacitação é destinada aos profissionais da beleza como, trancistas, cabeleireiros, esteticistas, barbeiros e demais profissionais da área.

De acordo com o diretor do órgão municipal, Caco Bragheroli, estar devidamente preparado para atender todos os tipos de clientes é fundamental.

“O profissional capacitado consegue entender os desejos e as individualidades de cada pessoa, fator fundamental que pode alavancar uma carreira no ramo da estética. Nosso objetivo é oferecer à população suzanense a oportunidade de qualificação, visando torná-los cada vez mais competitivos”, disse.

“Por sua vez, os workshops do projeto ‘Faça e Venda Artesanato’ são ótimos meios de desenvolver uma nova habilidade para, na sequência, aplicá-la de forma efetiva, capaz de gerar ou complementar a renda. Buscamos os cursos nas mais diversas áreas para incluir o maior número de pessoas possível e, assim, oportunizar profissionais de todos os segmentos”, finalizou o diretor.