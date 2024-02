Saspe abre inscrições para workshop e curso sobre alimentação saudável

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), abre nesta segunda-feira (05/02) as inscrições para workshop e curso sobre alimentação saudável. Ao todo, há 60 vagas disponíveis para as atividades que ocorrerão na unidade móvel do Sesi, que ficará estacionada no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

As aulas serão realizadas em três turmas, com 20 participantes cada. Uma delas é para o workshop “Descasque Mais e Desembale Menos”, que será ministrado em 19 de fevereiro (segunda-feira), das 13 às 15 horas. As outras duas turmas serão para o curso “Pães Nutritivos”, que acontecerá no dia 20 do mesmo mês (terça-feira), sendo uma no período da manhã, das 8h30 às 11h30, e a outra no período da tarde, das 13 às 16 horas.

Para realizar a inscrição é necessário ser maior de 16 anos, comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano.

Durante as aulas, os participantes aprenderão a compreender e selecionar alimentos nutritivos, a planejar refeições balanceadas e a adotar hábitos que promovam a saúde a longo prazo. Além disso, ambas as capacitações podem ajudar na prevenção de doenças relacionadas à alimentação, proporcionando uma melhoria geral na qualidade de vida.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento dos participantes a fim de promoverem escolhas mais saudáveis, contribuindo para o bem-estar individual e coletivo. “Iniciativas como essas têm o potencial de agregar na vida dos munícipes, oferecendo conhecimentos práticos sobre escolhas alimentares mais equilibradas e promover a conscientização sobre o consumo. Espero que todos possam aproveitar o curso e o workshop e espalhar o conhecimento para outras pessoas”, apontou.